Beursblik: solide prestatie Unibail

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft solide resultaten geboekt in de eerste helft van 2022 en zag kans om de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit stelde analist Kai Klose van Berenberg. De huurinkomsten van 1,14 miljard euro waren beter dan de 1,09 miljard euro waarop Klose had gerekend. En de winst per aandeel van 4,95 euro lag flink hoger dan de 4,20 euro die de analist had voorzien. Klose schreef die meevaller toe aan lagere operationele kosten en vooral meevallende financieringskosten door de afbouw van schulden. "Aangemoedigd door de versnelling in het herstel in het tweede kwartaal, verhoogde URW de outlook voor heel dit jaar", aldus Klose. Unibail rekent voor dit jaar op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van ten minste 8,90 euro. Eerder werd nog uitgegaan van 8,20 tot 8,40 euro. Klose merkte op dat de verkoop van de Amerikaanse portefeuille de nodige tijd kan vergen, maar dat de outlookverhoging met 7 procent "een positieve verrassing" is. En dat betekent dat er wat opwaarts potentieel in het aandeel zit, denkt hij. Berenberg heeft een Houden advies op Unibail-Rodamco-Westfield met een koersdoel van 79,00 euro. Het aandeel stijgt donderdag 2,7 procent naar 53,78 euro. Bron: ABM Financial News

