Amerikaanse economie krimpt

quote: Appelboom schreef op 28 juli 2022 14:47: En daar is de recessie dan, de beurzen in de VS stijgen mooi door. Wat een totaal doorgedraaide wereld leven we momenteel in...

Dat de beurs in de VS weer aan het stijgen is, is inderdaad niet te verklaren. Op basis van alle feiten had de beurs in de VS eerder met 4% moeten dalen dan stijgen. Het zijn de algo's die de koersen omhoog sturen. Ze hopen op een nieuwe koopgolf en over een paar weken draait de boel weer.Het is te gek voor woorden dat de FED gisteren niet gewoon duidelijk en eerlijk was maar kwam met een sprookjes wonderland verhaal. Dit alles om politieke redenen. Eén ding wat je nu niet moet doen is aandelen kopen