Beursblik: magere outlookverhoging AMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd, maar de outlookverhoging is wellicht wat aan de magere kant. Dit stelde analist Alan Spence van Jefferies donderdag. De EBITDA die AMG boekte van 81 miljoen dollar, lag 9 procent hoger dan Jefferies had verwacht. AMG mikte voor 2022 aanvankelijk op een EBITDA van 260 tot 290 miljoen dollar, maar trok dit donderdag op naar 280 tot 300 miljoen dollar. Analisten zagen ook voldoende ruimte voor een outlookverhoging. De consensus lag voor de halfjaarcijfers al op 309 miljoen dollar en Jefferies ziet zelfs ruimte tot 314 miljoen dollar. Verder kondigde AMG een interimdividend aan van 0,30 dollar per aandeel. Jefferies rekende op een uitkering van 0,10 dollar. De zakenbank heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 93,00 euro. Donderdag noteert het aandeel 3,1 procent hoger op 25,82 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.