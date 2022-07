AMG verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft donderdag het interimdividend verhoogd van 0,10 naar 0,30 euro per aandeel. Dit bleek donderdag nadat het in Amsterdam genoteerde speciaalmetaalbedrijf eerst al met kwartaalcijfers kwam. Het aandeel AMG noteert op 1 augustus ex-dividend. AMG zag in het tweede kwartaal de resultaten fors aantrekken en verhoogde opnieuw de outlook. In plaats van een EBITDA van 260 tot 290 miljoen dollar, rekent AMG nu op 280 tot 300 miljoen dollar in 2022. Het aandeel AMG stijgt donderdag 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.