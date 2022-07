Wall Street opent iets lager na Fed-rally

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood.

De lagere opening volgt na de zeer forse winsten op woensdag, na het rentebesluit van de Federal Reserve. Hoewel er meer renteverhogingen in het verschiet liggen, zou het volgens voorzitter Jerome Powell snel passend kunnen zijn om in een lager tempo te gaan verhogen.



Volgens de CME Fed Wacht Tool rekent 70 procent op een renteverhoging in september van 50 basispunten.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag nog conform verwachting de rente met 75 basispunten.



De opmerking van Powell dat hij niet gelooft dat de Amerikaanse economie al in een recessie zit, stemde beleggers hoopvol.

"De rally die we hebben gezien lijkt meer op een klassieke bearmarktrally dan op de lancering van een nieuwe bullmarkt", zei marktanalist David Donabedian van CIBC private Wealth US evenwel. "We gaan nog steeds een periode tegemoet waarin de inflatie onaangenaam hoog is en de groei onaangenaam laag en dat is geen goede basis", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen cijfers over de groei van de economie in het tweede kwartaal en daarnaast de wekelijkse steunaanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,0169. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0197 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0202 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,1 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms noteerde voorbeurs 5,4 procent lager. Het social media bedrijf heeft voor het eerst een omzetdaling geboekt en gaf woensdagavond tevens een zwakke outlook af.

Qualcomm gaf woensdagavond voor het lopende kwartaal matige omzetverwachtingen af, als gevolg van een afnemende honger van consumenten voor smartphones. Het aandeel daalde voorbeurs 3,3 procent.

Ford Motor heeft in het tweede kwartaal een 19 procent hogere nettowinst geboekt, waarbij de autoproducent profiteerde van aantrekkende verkopen. Het aandeel won voorbeurs 5,6 procent.

Rivian noteerde voorbeurs 0,5 procent hoger, na het nieuws dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's 6 procent van zijn 14.000 werknemers ontslaat.

Abbvie, Caterpillar, Comcast, Harley Davidson, Mastercard, Merck en Pfizer komen voorbeurs met kwartaalcijfers. Nabeurs publiceren Amazon, Intel en Apple hun resultaten.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,6 procent hoger op 4.023,61 punten. De Dow Jones index eindigde 1,4 procent in het groen op 32.197,59 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 4,1 procent tot 12.032,42 punten.