Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend licht lager, nadat de Federal Reserve vanaf woensdag geneigd lijkt bij een volgend rentebesluit eerder voor een verhoging met 50 basispunten te kiezen dan de 75 basispunten waar de voorkeur bij de afgelopen twee monetaire besluitrondes naar uitging. De Fed ziet zich voorlopig geen recessie aftekenen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 427,70 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent op 13.146,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,1 procent met een stand van 6.250,95 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 7.334,08 punten. "Sinds gisteravond is de waarschijnlijkheid van een verhoging met 50 basispunten tijdens de volgende bijeenkomst in september gestegen van 50 naar 70 procent," merkte econoom Bernard Keppenne van CBC Banque op. Een ander element dat de aandelenmarkten volgens de econoom geruststelde, was dat Powell zei "dat hij niet dacht dat de Verenigde Staten zich momenteel in een recessie bevinden". Verder is er volgens Powell ook een werkloosheidscijfer dat extreem laag blijft en de kracht van de banenmarkt onderstreept, ondanks tekenen van vertraging. Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over juli uit op 27,0 negatief. Dat komt overeen met de prognose, maar was wel slechter dan de 23,8 negatief een maand eerder. Duitsland publiceert vanmiddag de inflatie in juli, die naar verwachting op maandbasis uitkomt op 0,7 procent tegen 0,1 procent een maand eerder. In de Verenigde Staten komen vanmiddag de economische groeidata, geraamd op een plus van 0,3 procent, ook de wekelijkse steunaanvragen naar buiten, nu ingeschat op 249.000 tegen 251.000 een week ervoor. Olie werd donderdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het groen op 99,04 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 103,52 dollar werd betaald, een stijging van 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0177. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0114 op de borden.



Bedrijfsnieuws Shell heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent hoger en profiteert van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma dat Shell aankondigde. ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. De koers van het aandeel ArcelorMittal noteerde 4,5 procent hoger. Net als Shell koopt de staalreus stevig eigen aandelen in. De volumes en de omzet van AB InBev kenden een mooie groei in het tweede kwartaal van dit jaar, al kwam de winst lager uit dan verwacht en viel ook lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel AB InBev noteerde 4,3 procent lager in koers. In Brussel kreeg Argenx de handen wel op elkaar na een kwartaalupdate waarin vooral de succesvolle lancering van Vyvgart centraal stond. De koers van het aandeel Argenx won 5,8 procent. Solvay heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een sterke groei en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. De koers van het aandeel noteerde 3,6 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen halfjaar meer huur opgehaald en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. De koers van het aandeel Unibail noteerde 4,1 procent hoger. Nestlé heeft in de eerste helft van dit jaar de winst onder druk zien staan, terwijl de omzet steeg, en waardoor de omzetverwachting voor heel het jaar opwaarts werd bijgesteld. De koers van het aandeel Nestlé noteerde 1,4 procent lager. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Fresenius zeer fors, met 13 procent. Ook het aandeel Airbus liet zich niet onbetuigd met een koersverlies van 5 procent. Parijs kende dergelijk verliezen niet. Daar noteerde het grootste deel van de koersen van de hoofdaandelen hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 2,6 procent tot 4.023,51 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 32.197,59 punten en de Nasdaq sloot zelfs 4,1 procent hoger op 12.032,42 punten. Bron: ABM Financial News

