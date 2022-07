'Forse omzetgroei Basic-Fit voorzien' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet fors zien aantrekken. Dit voorzien analisten in aanloop naar de cijfers van de uitbater van fitnessketen op vrijdag. ING verwacht dat de omzet bijna is verzesvoudigd tot 359 miljoen euro, waarbij vooral de nieuwe markt Duitsland flink zal bijdragen aan de omzet. Het aantal clubs steeg volgens de bank met 133 tot 1.148. Er kwam naar verwachting 47,4 miljoen nieuwe leden bij, waardoor het totale ledenbestand groeide tot krap 3 miljoen. "We verwachten een sterk herstel in de ledengroei sinds de coronacrisis", aldus de analisten van ING. Basic-Fit mikt op minstens een miljoen nieuwe leden dit jaar om uit te komen op 3,2 miljoen. "Het bedrijf ligt goed op schema om dit doel te behalen." De analisten zagen dat concurrenten de prijzen flink verhoogden. "In combinatie met een versnelde uitrol van clubs, hebben we vertrouwen in Basic-Fit", aldus ING, dat een koopadvies en een koersdoel van 53,00 euro heeft op Basic-Fit. Voor de Duitse markt mikt ING op de opening van slechts tien clubs dit jaar. Verder wordt door Basic-Fit voor dit jaar gemikt op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van circa 240 miljoen euro. De analistenconsensus mikt op respectievelijk 809 en 230 miljoen euro. Berenberg is wat minder optimistisch over de vooruitzichten voor Basic-Fit. Analisten van de bank denken "dat er veel mis kan gaan voor Basic-Fit". Zo is de hoge inflatie, die drukt op het consumentenvertrouwen, ongunstig voor de fitnessketen. En de langetermijnplannen van de keten zijn volgens de zakenbank gebouwd op te optimistische veronderstellingen. Ook is er mogelijk extra kapitaal nodig voor deze plannen, aldus Berenberg. Bron: ABM Financial News

