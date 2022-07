Valuta: euro op 1,02 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,02 dollar, na de relatief milde toon van de Federal Reserve die volgde op het besluit de rente opnieuw met 75 basispunten te verhogen.

"De Fed zag geen reden te kiezen voor een verhoging met 100 basispunten en heeft laten doorschemeren dat het bij een volgend besluit eerder op een verhoging met 50 basispunten uitkomt dan 75", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Aanvankelijk zagen we de euro richting de 1,01 dollar dalen, maar tijdens de toelichting van Powell herstelde de Europese munt naar 1,02 dollar, zag Van der Meer.

Volgens Van der Meer is de markt redelijk gerustgesteld en komen nu twee andere richtpunten in het vizier: de Duitse inflatie in juli en de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

"Amerikaanse data worden nu zeer belangrijk. Powell zei woensdag voor de VS geen recessie te zien. Stel dat de groei meevalt, dan kan dat een steun in de rug voor de dollar betekenen", aldus Van der Meer. De groei wordt op een geannualiseerde basis ingeschat op 0,3 procent tegen een krimp met 1,6 procent in het eerste kwartaal.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over juli uit op 27,0 negatief. Dat kwam overeen met de prognose, maar was wel slechter dan de 23,8 negatief een maand eerder.

Duitsland publiceert vanmiddag de inflatie over juli, die naar verwachting op maandbasis uitkomt op 0,7 procent tegen 0,1 procent een maand eerder.

In de Verenigde Staten komen vanmiddag naast de economische groeidata ook de wekelijkse steunaanvragen naar buiten, nu ingeschat op 249.000 tegen 251.000 een week ervoor.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0204 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8379 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,2175 dollar.