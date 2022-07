Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis na cijferstroom Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 713,88 punten. Beleggers in Amsterdam kregen vanochtend veel bedrijfscijfers te verwerken, onder meer van ArcelorMittal, Unibail, UMG en Shell. De markt reageerde verdeeld op deze resultaten. Verder lieten beleggers het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag op zich inwerken. De centrale bank verhoogde de rente met 75 basispunten en benadrukte dat verdere verhogingen zullen afhangen van macro-economische cijfers, zo merkten analisten van SEB op. "De markt zag het ontbreken van een duidelijk pad naar een nieuwe verhoging van 75 basispunten als dovish en als een signaal dat een ommekeer nadert", aldus SEB. "Vanaf vandaag behoort een vertraging in het monetair verkrappen door de Fed tot de mogelijkheden", meent ook strateeg Seema Shah van Principal Global Investors. De Fed blijft vasthouden aan de voorspelling dat de rentevoet tegen eind 2023 tussen de 3,25 en 3,5 procent zal liggen, aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Dat zou een verhoging van 0,50 procentpunt in september en vervolgens nog een van 0,25 procentpunt ergens eind dit jaar betekenen, aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0217. De olieprijzen stegen met krap een procent. Stijgers en dalers In de AEX won ArcelorMittal 4,5 procent na cijfers. De staalreus heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het bedrijf gaat ook weer eigen aandelen inkopen. "ArcelorMittal stelt niet teleur", aldus analisten van Jefferies. Unibail won na cijfers en een outlookverhoging 3,4 procent, terwijl de resultaten van UMG niet konden overtuigen en een koersverlies van 2,4 procent opleverden. Een snellere groei in producten met lagere marges beperkten de margegroei van UMG, aldus Credit Suisse. Shell profiteerde ook van de kwartaalupdate, met een meevallende winst en een nieuwe aandeleninkoop. "Shell blijft goed zorgen voor zijn aandeelhouders", concludeerde ING. Het aandeel Shell won 1,4 procent. In de AMX won Aperam 4,4 procent. OCI schreef 1,8 procent bij. Vopak daalde licht na een koersdoelverlaging van Jefferies. Arcadis maakte een pas op de plaats, nadat het meer omzet behaalde en de winstgevendheid zag oplopen in het tweede kwartaal, dankzij een aanhoudend sterke vraag. Ebusco steeg onder de kleinere aandelen 2,1 procent. CM.com verloor na cijfers en een outlookverlaging 4,7 procent. "CM.com schiet tekort", concludeerde Jefferies. Het lokaal genoteerde Geojunxion schoot 8,7 procent omhoog na resultaten. Bron: ABM Financial News

