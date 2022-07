Beursblik: ING ziet geen grote verrassing bij Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Arcadis waren geen verrassing. Dit stelde ING donderdag, nadat het advies- en ingenieursbureau voorbeurs met cijfers kwam. ING diepte de resultaten wat verder uit door stil te staan bij de resultaatvorming in het tweede kwartaal, die iets beter was dan verwacht. De autonome omzetgroei van 8,1 procent was echter veel beter dan de verwachte plus van 4,7 procent die de bank had voorzien. Daar staat tegenover dat de autonome stijging van de orderportefeuille met 5,9 procent wat karig is, gezien de inflatie. ING stond ook nog even stil bij de recente overname door Arcadis van IBI, die na afronding en integratie daarvan een significante impact op de resultaten en wellicht ook op de doelstellingen voor de jaren 2024 tot 2026 zal hebben. ING heeft een koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 44,00 euro. De koers van het aandeel Arcadis noteerde donderdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 35,04 euro. Bron: ABM Financial News

