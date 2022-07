Video: blijf voorzichtig met Europese aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De markt reageert positief op het rentebesluit van de Federal Reserve en de begeleidende woorden van voorzitter Jerome Powell, maar blijf voorzichtigheid. Dit zei strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management donderdag voor de camera van ABM Financial News. Hoewel de verhoging van de federal funds rate met 75 basispunten werd verwacht, werden met name de woorden van voorzitter Powell positief geïnterpreteerd. "De eerste renteverhogingen lijken hun doel te hebben bereikt: de inflatiedruk neemt af en de economie koelt af, maar wordt niet op de knie gedwongen, waardoor de kans op een iets lagere renteverhoging tijdens de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank is ontstaan", zei Juvyns. Het is volgens de strateeg echter voorbarig om als belegger volledig terug te keren naar de aandelenmarkt, gezien de grote onzekerheden. "Met name Europa lijkt af te stevenen op het 'worst-case-scenario' nu Rusland heeft aangegeven de gaskraan verder dicht te draaien", waarschuwde Juvyns. "Dus, voorzichtigheid blijft geboden op dit moment." Klik hier voor: blijf voorzichtig met Europese aandelen Bron: ABM Financial News

