Beursblik: omzet Universal Music Group beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei geboekt, waarmee het mediaconcern de consensus ook overtrof. Dit concludeerde analist Matthew Walker van Credit Suisse. UMG boekte in het tweede kwartaal een omzet van 2,5 miljard euro, waarmee de consensus van 2,4 miljard euro werd overtroffen. Snellere groei in producten met lagere marges beperkten de margegroei echter, merkt de analist op. De aangepaste EBITDA-marge daalde het afgelopen halfjaar met 120 basispunten tot 20,3 procent. Exclusief eenmalige posten daalde de marge met 40 basispunten tot 20,2 procent. De groei in het tweede kwartaal bij de divisie streaming van circa 9,2 procent, bleef licht achter bij de door Credit Suisse voorziene groei van 9,6 procent. Credit Suisse verhoogde evenwel zijn aangepaste winstramingen voor 2022 met 1,2 procent tot 0,76 euro per aandeel. De Zwitserse bank handhaafde zijn Outperform advies met een koersdoel van 25,20 euro. Het aandeel Universal Music Group noteerde donderdag 2,7 procent lager op 21,24 euro. Bron: ABM Financial News

