'Shell blijft aandeelhouder pamperen'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell blijft goed zorgen voor zijn aandeelhouders. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING, die een koopaanbeveling op het aandeel heeft met een koersdoel van 27,50 euro. De kwartaalresultaten waren voor Mulder geen grote verrassing. Onderliggend vielen Upstream en Integrated Gas positief op. "Maar de grootste verrassing is de aandeleninkoop van 6 miljard dollar, afgerond voor de rapportage over het derde kwartaal", meent de analist. Mulder houdt er rekening mee dat Shell dit jaar voor 20,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkoopt, dat is 11,5 procent van zijn aandelen. "De conclusie luidt, dat hoewel de cijfers in lijn zijn, dat de aandelenkoers dankzij dit serieuze aandeleninkoopprogramma, omhoog gaat vandaag", aldus Mulder. Het aandeel Shell wint donderdag 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

