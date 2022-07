'CM.com schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het tweede kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, waardoor de outlook voor heel het jaar ook neerwaarts moest worden bijgesteld. Dit stelden analisten van Jefferies donderdag. De kwartaalomzet van 136 miljoen euro lag 11 procent onder de verwachtingen van Jefferies, maar was desondanks goed voor een autonome groei van 19 procent. Jefferies mikte al op een groeivertraging in het tweede kwartaal, vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis, maar de tegenvaller bleek groter dan waar CM.com aanvankelijk vanuit ging. De omzetoutlook voor dit jaar werd met 4 procent verlaagd, maar CM.com heeft inmiddels bewezen dat het doorgaans de conservatieve verwachtingen kan verslaan, aldus de zakenbank. Wel is er een autonome omzetgroei van circa 36 procent nodig in de tweede jaarhelft om tot het omzetdoel te komen. "Genoeg te doen dus voor CM", aldus analist Charles Brennan. Jefferies handhaafde het Houden advies op CM.com met een koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel CM.com daalde donderdagochtend met 4,0 procent tot 12,59 euro. Bron: ABM Financial News

