AEX hoger geopend na cijferstroom

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geopend, na de winst op Wall Street woensdag na het rentebesluit van de Federal Reserve. Kort na opening steeg de AEX 0,4 procent tot 716,20 punten. In de AEX won ArcelorMittal 3,9 procent na cijfers. De staalreus heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. Het bedrijf gaat ook weer eigen aandelen inkopen. Unibail won na cijfers en een outlookverhoging 1,7 procent, terwijl de resultaten van UMG niet konden overtuigen en een koersverlies van 2,2 procent opleverden. Shell profiteerde ook van de kwartaalupdate, met een meevallende winst en een nieuwe aandeleninkoop. Het aandeel Shell won ruim een procent. In de AMX won Alfen 5,4 procent en Aperam 3,3 procent. AMG schreef 2,7 procent bij. Vopak daalde licht na een koersdoelverlaging van Jefferies. Ebusco steeg onder de kleinere aandelen 2,2 procent. CM.com verloor na cijfers en een outlookverlaging 4,0 procent. Bron: ABM Financial News

