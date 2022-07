Intertrust groeit door

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust is in het tweede kwartaal verder gegroeid, maar heeft wel last van margedruk. Dit maakte het trustkantoor, dat momenteel van de beurs wordt gehaald, donderdagochtend bekend.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 6,4 procent tot 152,5 miljoen euro, aangejaagd door onder meer de regio Rest of the World, Luxemburg en US Fund Services. De aangepaste EBITA liep echter met 12,4 procent terug tot 34,9 miljoen euro en de bijbehorende marge daalde met 491 basispunten tot 22,9 procent. Dit had deels te maken met enkele eenmalige kosten. Ook stegen de personeelskosten.

Het nettoverlies bedroeg 2 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog een winst van 8,2 miljoen euro. Aangepast voor bijzondere posten verdiende Intertrust 21,4 miljoen euro, een daling op jaarbasis van bijna 22 procent.

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 33 procent tot 37,1 miljoen euro.

De pijplijn noemde Intertrust solide met 86,6 miljoen euro, goed voor een groei op jaarbasis van 8,6 procent.

De overname van Intertrust verloopt conform planning, aldus het trustkantoor, en moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Eerder deze week werd bekend dat er goedkeuring voor de overname is verkregen in 6 van de benodigde 13 jurisdicties. Onder meer in Ierland, Nederland en Singapore moeten beide partijen nog groen licht krijgen. Onder meer Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk hebben wel al akkoord gegeven voor de acquisitie.