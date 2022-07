Unibail-Rodamco-Westfield verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen halfjaar meer huur opgehaald en verhoogt zijn outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedconcern. CEO Jean-Marie Tritant sprak van erg sterke resultaten in de eerste helft van dit jaar, waarbij de omzet van zijn huurders in continentaal Europa eerder de niveaus bereikte van voor de uitbraak van het coronavirus dan verwacht. Tritant benadrukte dat het vastgoedfonds goed is gepositioneerd om beter te presteren en marktaandeel te winnen. Unibail-Rodamco-Westfield haalde in de eerste zes maanden van 2022 voor 1,1 miljard euro aan huur op, in vergelijking met 785 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het vastgoedfonds slaagde erin om 96,0 procent van de huren te incasseren, tegen 88,0 procent in 2021 en 73 procent in de eerste helft van 2021. Het vastgoedfonds boekte een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 1,1 miljard euro, tegen 770 miljoen euro vorig jaar. Het terugkerende nettoresultaat bedroeg 711 miljoen euro, ofwel 5,12 euro per aandeel, versus 472 miljoen euro, ofwel 3,41 euro per aandeel, vorig jaar. De aangepaste terugkerende winst per aandeel bedroeg 4,95 euro, tegenover 3,24 euro per aandeel vorig jaar. Outlook Het concern verhoogde zijn outlook voor het hele boekjaar. Dit betekent dat Unibail voor dit jaar rekent op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van ten minste 8,90 euro. Eerder werd nog uitgegaan van een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

