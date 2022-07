Nestle optimistischer gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in de eerste helft van dit jaar de winst onder druk zien staan, terwijl de omzet steeg, en waardoor de omzetverwachting voor heel het jaar opwaarts werd bijgesteld. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. In het afgelopen halfjaar kwam de nettowinst uit op 5,3 miljard frank, omgerekend circa 5,4 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van bijna 6 miljard frank. Nestlé had te kampen met hogere belastingen en afschrijvingen, verklaarde het bedrijf. De omzet steeg van 41,8 naar 45,6 miljard frank, op autonome basis goed voor een groei van 8,1 procent. Purina PetCare droeg het meest bij aan de omzetgroei. De prijzen stegen met 6,5 procent, vanwege de significante kosteninflatie, aldus het bedrijf. "We hebben de impact van de inflatie en verstoringen in de aanvoerketen op onze marges beperkt door gedisciplineerde kostenmanagement en operationele efficiëntie", zo lichtte CEO Mark Schneider de cijfers toe. Nestlé verwacht een autonome omzetgroei van 7 tot 8 procent dit jaar, waar het eerder nog mikte op een groei van 5 procent. De onderliggende marge zal dit jaar uitkomen op circa 17 procent, waar eerder nog werd gemikt op 17 tot 17,5 procent. Het voedingsbedrijf blijft mikken op een stijging van de onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.