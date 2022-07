Meevallende winst Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus. "Een sterke prestatie in een turbulente markt", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting. In het afgelopen kwartaal verdiende Shell op aangepaste basis 11,5 miljard dollar. Dat was meer dan de 11,0 miljard dollar die analisten hadden voorzien. In het tweede kwartaal van 2021 boekte de energiereus een winst van 5,5 miljard dollar en in de eerste drie maanden van dit jaar was dit 9,1 miljard dollar. Aan de winst droeg de tak Integrated Gas 3,8 miljard dollar bij. De divisie Upstream leverde 4,9 miljard dollar op. De gemiddelde analistenverwachting was dat bij de tak Integrated Gas de winst in het tweede kwartaal uitkwam op 3,9 miljard dollar. Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 4,4 miljard dollar. Chemicals & Products was goed voor een winst van 2,0 miljard dollar, waar analisten hadden gerekend op 1,8 miljard dollar. De tak Renewables ging van een klein verlies naar een winst van 0,7 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het tweede kwartaal uit op 18,7 miljard dollar, exclusief werkkapitaal. Door de analisten werd dit ingeschat op 19,2 miljard dollar, 5 miljard dollar meer dan de 14,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. De schuld bedroeg eind maart 48,5 miljard dollar en daalde in drie maanden naar 46,4 miljard dollar. Aan het einde van het tweede kwartaal was de gearing 19,3 procent, tegen 21,3 procent eind maart. Het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 8,5 miljard dollar is inmiddels afgerond. Shell kondigde aan voor nog eens 6 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Die moeten voor het volgende kwartaalrapport zijn ingekocht. Daarnaast keert Shell een kwartaaldividend uit van 0,25 dollar per aandeel. "Ik denk dat onze aandelen erg ondergewaardeerd zijn, en daarom moeten we meer teruggeven aan aandeelhouders", citeerde Reuters onlangs CEO Ben van Beurden van Shell. Van Beurden zei toen dat het management aan het onderzoeken is of een uitkering van 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom "het juiste bedrag is voor de huidige situatie." Donderdag liet Shell weten dat op basis van de huidige vooruitzichten de board akkoord is gegaan om de uitkering boven de 30 procent te houden. Bron: ABM Financial News

