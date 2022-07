Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,0 procent hoger op 713,53 punten.

De boodschap van de Fed met betrekking tot de rentes en inflatie in combinatie met de hoop op een mogelijke vertraging in het verkrappen van het monetaire beleid, geven de Europese beurzen vanochtend wat steun.

De Amerikaanse aandelenmarkten schoten woensdag omhoog, nadat de Fed conform verwachting de rente met 75 basispunten verhoogde. Techbeurs Nasdaq boekte de grootste dagwinst sinds 6 april 2020.

De centrale bank acht meerdere renteverhogingen nodig om de inflatie te temmen. De economie heeft het volledige effect van het aangescherpte monetaire beleid nog niet bereikt, zei voorzitter Jerome Powell. "Het Fed-beleid zal de economie vertragen, maar dit is noodzakelijk", voegde hij toe. De Fed-voorzitter zei niet te geloven dat de Amerikaanse economie inmiddels in een recessie verkeert.

Powell zei woensdag wel dat een vertraging in het aantal verhogingen binnenkort gepast kan zijn.

"Vanaf vandaag behoort een vertraging in het monetair verkrappen door de Fed tot de mogelijkheden", aldus strateeg Seema Shah van Principal Global Investors.

Capital Economics verwacht voor de volgende bijeenkomst van de Fed in september een renteverhoging van 50 basispunten. CME FedWatch schat de kans op een dergelijke verhoging momenteel in op 62 procent tegen 33 procent op nog eens een verhoging van 75 basispunten. De kans op een verhoging met 100 basispunten is inmiddels maar 4 procent. Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed op woensdag, werd de kans op een verhoging met 100 basispunten nog ingeschat op circa 25 procent. "De Fed zal waarschijnlijk overstappen op kleinere verhogingen in de komende tijd", aldus Capital Economics. Volgens analisten komen de rentes in de buurt van het neutrale niveau dat de centrale bank ambieert. "De inflatie zal in juli teruglopen", zo verwachten analisten van Capital.

Desondanks staan de Amerikaanse futures vanochtend op rood, nadat Facebook-moeder Meta met kwartaalcijfers kwam die niet overtuigden. Het aandeel leverde nabeurs bijna vijf procent in, nadat het in de reguliere handel nog bijna zeven procent won.

De tegenvallende outlook van Meta kan Europese techaandelen vanochtend raken en zal de winst op de Europese beurzen donderdag beperken.

De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0206. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0211 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0126 op de borden. De dollar liep terug op het vooruitzicht dat de Fed minder hard zal ingrijpen om de inflatie omlaag te krijgen. De dollar heeft zijn piek dit jaar bereikt, zo stellen analisten van DBS Research.

De Amerikaanse economie is volgens DBS lang niet zo sterk meer als aan het begin van de rentecyclus. Als de banencijfers niet langer hoger uitvallen dan verwacht, dan kan dat een basis zijn voor kleinere verhogingen in de komende maanden, aldus DBS.

Op langere termijn zou de dollar nog sterk moeten blijven, zo voorziet Ally Invest. "Er is veel nervositeit over de ontwikkeling van de energieprijzen en de groei in Europa zal beduidend teruglopen", aldus analisten. De ECB zal, mede vanwege de oorlog in Oekraïne, de rentes niet zo agressief kunnen verhogen als de Fed. "Dit heeft de dollar doen aantrekken ten opzichte van veel andere valuta."

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen economische groeicijfers over het tweede kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen. Duitse inflatiecijfers zullen door de markt eveneens worden gevolgd.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 een vrijwel zelfde winst geboekt als een jaar eerder. CEO Aditya Mittal benadrukte dat de staalreus voor het vijfde kwartaal op rij een EBITDA boekte van meer dan 5 miljard dollar. En ook over de toekomst is de topman positief. "De langetermijn vooruitzichten voor staal blijven positief." De staalreus gaat ook weer eigen aandelen inkopen.

Universal Music Group heeft in de eerste zes maanden van 2022 meer omzet en een hogere winstgevendheid behaald. Onder de streep resteerde na zes maanden een nettowinst van 241 miljoen euro, tegenover 452 miljoen euro. De daling van de nettowinst is het gevolg van herwaarderingen van investeringen in beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Spotify en Tencent Music Entertainment.

Arcadis heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald en de winstgevendheid zien oplopen dankzij een aanhoudend sterke vraag.

Vastned heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de bruto huurinkomsten licht zien stijgen en wist een verlies om te buigen in winst.

HAL heeft van alle toezichthoudende instanties groen licht gekregen voor de overname van Boskalis.

CM.com heeft de groei in de eerste helft van 2022 zien vertragen en verlaagde de omzetoutlook voor dit jaar licht. CM.com verwacht voor dit jaar een omzet van 300 tot 315 miljoen euro. Eerder hield het bedrijf nog rekening met een jaaromzet van 310 tot 330 miljoen euro.

Marel heeft het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet.

Core Laboratories heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 2,6 procent tot 4.023,51 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 32.197,59 punten en de Nasdaq sloot 4,1 procent hoger op 12.032,42 punten.