Vastned buigt verlies om in winst

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de bruto huurinkomsten licht zien stijgen en wist een verlies om te buigen in winst. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta sprak van een sterk kwartaal, waarbij sprake was van een gezonde vraag naar winkelvastgoed en stabiele transactiewaarden, wat resulteerde in een iets hogere waardering van de vastgoedportefeuille.

De bezettingsgraad steeg naar 98,5 procent eind juni 2022 van 96,2 procent een jaar eerder, terwijl Vastned erin slaagde om 97,6 procent van de huren te incasseren, tegen 96,1 procent eind maart dit jaar.

Het interimdividend is vastgesteld op 0,59 euro per aandeel, in lijn met het beleid van Vastned om 60 procent uit te keren.

Vastned boekte in de eerste zes maanden van 2022 bruto huurinkomsten van 32,8 miljoen euro, in vergelijking met 31,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Het vastgoedfonds boekte een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, in de eerste helft van het jaar van 16,9 miljoen euro, in vergelijking met 15,1 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was dit een stijging van 0,88 naar 0,98 euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, verbeterde naar 22,6 miljoen euro positief van 23,7 miljoen euro negatief een jaar eerder, of van een verlies van 1,38 naar een winst van 1,32 euro per aandeel.

Het totale beleggingsresultaat kwam daarmee uit op 39,5 miljoen euro, of 2,30 euro per aandeel, tegen een verlies van 8,6 miljoen euro een jaar eerder.

Outlook

Vastned herhaalde de outlook. Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel.