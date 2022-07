Update: ArcelorMittal voldoet aan verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 vrijwel even veel winst geboekt als een jaar eerder. Dit bleek donderdagochtend uit de kwartaalcijfers. CEO Aditya Mittal benadrukte dat de staalreus voor het vijfde kwartaal op rij een EBITDA boekte van meer dan 5 miljard dollar. En ook over de toekomst is de topman positief. "De langetermijnvooruitzichten voor staal blijven positief." ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 5,2 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit 5,1 miljard dollar, net als in het tweede kwartaal van 2021. Analisten hadden gerekend op een EBITDA in het afgelopen kwartaal van 5,1 miljard dollar. Op een omzet van 22,1 miljard dollar behaalde de staalreus een nettowinst van 3,9 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2021 boekte ArcelorMittal een omzet van 19,3 miljard dollar en een winst van 4,0 miljard dollar. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de omzet op 21,8 miljard dollar. Analisten mikten op een nettowinst van 3,7 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,05 dollar. De winst per aandeel kwam uit op 4,25 dollar. ArcelorMittal kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 60 miljoen aandelen. Tegen de huidige koers is dit inkoopprogramma goed voor een bedrag van circa 1,4 miljard dollar. Dat is meer dan de 1 miljard dollar waarop de markt rekende. Ook kondigde ArcelorMittal de overname aan van het Braziliaanse CSP voor 2,2 miljard dollar. Eind juni had het bedrijf een schuld van 4,2 miljard dollar. Dat was eind 2021 4,0 miljard. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

