Groeivertraging CM.com leidt tot outlookverlaging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft de groei in de eerste helft van 2022 zien vertragen en verlaagde de omzetoutlook voor dit jaar licht. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. "De groei liep terug, vanwege een buitengewoon sterk tweede kwartaal in 2021", aldus CM.com in een toelichting. "Vorig jaar profiteerden we van de coronacrisis, waarbij het CPaaS-platform vaak werd gebruikt door gezondheidsinstanties voor de communicatie over Covid-testen en vaccinaties." De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 5 procent tot 65,4 miljoen euro, terwijl de brutowinst met 12 procent aantrok tot 17,4 miljoen euro. De brutomarge steeg daarbij met 1,5 procentpunt tot 26,6 procent, dankzij een verbetering in de mix. Over het afgelopen halfjaar steeg de omzet evenwel met 21 procent en de brutowinst met 26 procent. De operationele kosten stegen ook met 53 procent tot 42,6 miljoen euro. De EBITDA was met 11,6 miljoen euro negatief in de eerste zes maanden van dit jaar. Het nettoverlies nam toe van 4,9 tot 21,8 miljoen euro. "Met meer dan 1.000 werknemers, bereiken we met ons team de gewenste capaciteit", aldus CEO Jeroen van Glabbeek. "Tegelijk komen meerdere eenmalige projectimplementaties in de laatste fase terecht. Dit betekent ook dat we de focus kunnen verleggen van mondiale groei richting het optimaal benutten van de huidige capaciteit", aldus de topman. "Hoewel we blijven investeren in groei, zal deze stap leiden tot een minder snelle stijging van de investeringen en kosten." De topman verwacht een structureel positieve EBITDA te boeken vanaf het einde van 2023. CM.com verwacht voor dit jaar een omzet van 300 tot 315 miljoen euro. Eerder hield het bedrijf nog rekening met een jaaromzet van 310 tot 330 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.