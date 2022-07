Meer omzet en winst voor Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald en de winstgevendheid zien oplopen dankzij een aanhoudend sterke vraag. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers die het advies- en ingenieursbureau verstrekte. CEO Peter Oosterveer sprak van een solide set resultaten. De netto-omzet kwam autonoom 8,1 procent hoger uit op 729 miljoen euro. En de operationele EBITA-marge verbeterde op jaarbasis van 9,1 naar 9,3 procent. Netto verdiende Arcadis 44 miljoen euro, tegenover 31 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. De vrije kasstroom daalde wel, van 68 miljoen naar 41 miljoen euro. Het netto werkkapitaal verbeterde naar 13,3 procent van de omzet, waarbij een factuur wordt betaald na 69 dagen. De orderportefeuille steeg in het tweede kwartaal met 5,9 procent en staat nu op ruim 2,3 miljard euro. De nettoschuld daalde naar 283 miljoen euro. Outlook Arcadis sprak donderdag geen concrete verwachting voor de rest van het jaar uit, maar voelde zich wel gesteund door de orderinstroom. Het aandeel Arcadis sloot woensdag op 35,12 euro. Bron: ABM Financial News

