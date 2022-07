Iets meer vertrouwen bij ondernemers industrie

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in juli toegenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex ging van 8,1 in juni naar 8,4 in juli, aldus het CBS. Dat komt doordat het oordeel over de voorraden eindproduct verbeterde.

Het producentenvertrouwen lag in juli ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0.

De ondernemers in de industrie waren positiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni.