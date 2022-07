Core Laboratories boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet. Dit bleek woensdagavond laat uit de cijfers van de dienstverlener aan de olie- en gassector. "Wat betreft de resultaten van Core in het tweede kwartaal van 2022, hebben we een opeenvolgende verbetering van omzet, bedrijfsresultaat, marges en winst per aandeel gerealiseerd", zei CEO Larry Bruno. "Deze financiële verbeteringen zijn opgetreden ondanks iets groter dan verwachte bedrijfsonderbrekingen in verband met het geopolitieke conflict tussen Rusland en Oekraïne", voegde hij toe. Afgezien van de gebieden die door dit conflict worden getroffen, ziet Core een verbetering van het momentum in zowel onshore als offshore voegde Bruno toe. Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,1 miljoen dollar, ofwel 0,15 dollar per aandeel, in vergelijking met 8,1 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 0,12 dollar per aandeel, tegenover 0,18 dollar per aandeel een jaar eerder. Core realiseerde een omzet van 120,9 miljoen dollar, in vergelijking met 118,7 miljoen dollar een jaar eerder en 115,3 miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het lopende kwartaal wordt door Core een omzet voorzien van 123 tot 129 miljoen dollar met een nettowinst van 0,13 tot 0,18 dollar per aandeel. Het aandeel Core Laboratories sloot woensdag 2,3 procent hoger op 17,90 euro. Bron: ABM Financial News

