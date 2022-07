Ford boekt hogere winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor heeft in het tweede kwartaal een 19 procent hogere nettowinst geboekt, waarbij de autoproducent profiteerde van aantrekkende verkopen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant. De Amerikaanse autoproducent boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 667 miljoen dollar, in vergelijking met 561 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De winst voor belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, bedroeg 3,7 miljard dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel. De markt rekende op 0,45 dollar per aandeel. Ford Motor boekte het afgelopen kwartaal een 50 procent hoger omzet van 40,2 miljard dollar,. De omzet werd met name gedreven door het feit dat er meer voertuigen te koop zijn en omdat kopers bereid zijn hogere prijzen te betalen vanwege nog steeds beperkte voorraden. Outlook Het concern verwacht dit jaar wereldwijd 10 tot 15 procent meer voertuigen af te leveren. Ford raamt de winst voor belastingen voor het hele boekjaar op 11,5 tot 12,5 miljard dollar. Het aandeel Ford noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

