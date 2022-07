Voor het eerst omzetdaling voor Meta Platforms Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms heeft voor het eerst een omzetdaling geboekt en gaf een gedempte outlook af, omdat het bedrijf worstelt met de macro-economische ontwikkelingen en de groeiende concurrentie van rivaal TikTok. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het social media bedrijf. De moedermaatschappij van Facebook rapporteerde een kwartaalomzet van 28,8 miljard dollar, een daling van bijna 1 procent ten opzichte van een jaar eerder en iets minder dan de 28,9 miljard dollar die Wall Street had verwacht. Het is de eerste keer dat het bedrijf een kwartaaldaling van de omzet boekte ten opzichte van een jaar eerder. Meta meldde tevens dat het dagelijkse actieve gebruikersbestand het afgelopen kwartaal is gestegen tot 1,97 miljard gebruikers. In het voorgaande kwartaal was dat nog 1,96 miljard. De stijging overtrof de verwachtingen van analisten. Zij rekenden erop dat het aantal gebruikers zou dalen. Het bedrijf boekte een nettowinst van 6,69 miljard dollar, ofwel 2,46 dollar per aandeel, tegen 3,61 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar. De markt rekende op een winst van 2,54 dollar per aandeel. Outlook Meta Platforms voorziet in het lopende kwartaal een omzet van 26,0 tot 28,5 miljard dollar. Het aandeel Meta platforms daalde woensdag in de elektronische handel nabeurs met 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.