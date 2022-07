Wall Street fors hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fors hoger gesloten, nadat de Fed de rente verhoogde met 75 basispunten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,6 procent tot 4.023,51 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 32.197,59 punten en de Nasdaq sloot 4,1 procent hoger op 12.032,42 punten.

De handelsdag stond volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 75 basispunten tot een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

De Fed zei te verwachten dat nieuwe renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn om de inflatie omlaag te krijgen naar de door de centrale bank gewenste 2 procent. Daarnaast zal de centrale bank doorgaan met het verkleinen van de balans.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de centrale bank bereid is, indien nodig, de rente met meer dan 75 basispunten te verhogen. Nog een verhoging van 75 basispunten kan volgens hem eveneens passend zijn, maar dit zal afhangen van de gepubliceerde macro-data. Toekomstige verhogingen kunnen overigens ook lager uitvallen, zei hij. "Dit zal per vergaderingen besloten worden", zei hij. Hij benadrukte tevens dat de centrale bank de federal funds rate waarschijnlijk tot het einde van dit jaar zal verhogen tot 3 tot 3,5 procent.

De economie heeft het volledige effect van het aangescherpte monetaire beleid nog niet bereikt, zei Powell. "Het Fed-beleid zal de economie vertragen, maar dit is noodzakelijk", voegde hij toe. De Fed-voorzitter zei niet te geloven dat de Amerikaanse economie inmiddels in een recessie verkeert.

"De Fed heeft gedaan wat ze zeiden te gaan doen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Deze stap was grotendeels ingeprijsd. Als gevolg hiervan zien we zwakte in de dollarindex, terwijl de aandelenmarkt de winst vasthoudt", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,8 procent. De marktindex daalde van 281,1 naar 276,0.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juni onverwacht gestegen met 1,9 procent.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juni op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 8,6 procent en 20,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0211. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0139 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0114 op de borden.



De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,4 procent, ofwel 2,28 dollar, hoger op 97,26 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen economische groeicijfers over het tweede kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Dinsdagavond was het nabeurs druk met cijfers van een aantal grote techbedrijven.

Google deed het goed afgelopen kwartaal, met stijgende inkomsten uit advertenties. De totale omzet steeg met 13 procent, maar de winst viel lager uit dan de markt had verwacht. Het aandeel van moedermaatschappij Alphabet steeg ruim 8,0 procent.

De cijfers van Microsoft waren minder goed dan verwacht. Het aandeel won bijna 7,0 procent.

Texas Instruments versloeg de verwachtingen en de outlook voor het derde kwartaal is ook beter dan analisten hadden voorzien. Het aandeel noteerde circa 6,8 procent hoger.

Creditcardmaatschappij Visa deed het ook beter dan verwacht.

Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal gebruikers sterker zien stijgen dan verwacht en rekent ook voor het lopende kwartaal op groei.

Kraft Heinz presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel daalde bijna 6,0 procent.

In tegenstelling tot Kraft Heinz verlaagde Sherwin-Williams de outlook voor dit jaar. Sherwin waarschuwde dat de vraag in Europa sneller verslechterde dan was voorzien, en in China bleef een sterk herstel uit. Het aandeel verloor bijna 9,0 procent.

Het kwartaalverlies van Boeing viel hoger uit dan voorzien. Toch denkt de vliegtuigbouwer nog wel altijd op schema te liggen om dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren. Boeing noteerde 0,3 procent hoger.

Beleggers krijgen nabeurs nog de cijfers van onder meer Meta en Qualcomm.