Marel bevestigt teleurstellend resultaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet. Dat maakte de fabrikant van slachtmachines woensdag nabeurs bekend, nadat eerder deze maand al voorlopige cijfers werden gepubliceerd en een reorganisatie werd aangekondigd. CEO Arni Oddur sprak van gemengde resultaten, met enerzijds sprake een record aan nieuwe orders, maar anderzijds tegenvallende resultaten. Marel boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 9,6 miljoen euro, in vergelijking met 23,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Tijdens de publicatie van de voorlopige cijfers op 19 juni waarschuwde de vleesverwerker al voor tegenvallende winstmarges. De EBIT-marge daalde op jaarbasis van 11,8 naar 6,3 procent. De hoge inflatie en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketens zorgen dat de omzet minder snelt stijgt dan gepland, was de verklaring die het bedrijf eerder deze maand al gaf voor de margedruk. De omzet steeg op jaarbasis met 21,3 procent van 327,5 miljoen naar 397,3 miljoen euro. Marel ontving het afgelopen kwartaal voor 471,8 miljoen euro aan orders. Dat is flink meer dan de 421,7 miljoen euro in het eerste kwartaal en de 371,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. Inmiddels is het orderboek van Marel voor 774,5 miljoen euro gevuld. Topman Oddur zei dat Marel de afgelopen kwartalen de prijzen heeft verhoogd, "maar we waren te laat", concludeerde de CEO nu. Reorganisatie Om de operationele prestatie op te krikken naar de doelstellingen voor 2023 is door Marel besloten om het personeelsbestand in te krimpen met 5 procent. Hierdoor zullen de jaarlijkse kosten met 20 miljoen euro dalen, terwijl dit eenmalig 10 miljoen euro aan kosten met zich meebrengt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.