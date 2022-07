Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 428,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 13.166,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 6.257,94 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.348,23 punten. Banken en technologieaandelen noteerden woensdag hoger, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs. De markt gaat uit van een renteverhoging met 75 basispunten, al wordt de kans op een verhoging met 100 basispunten op 25 procent ingeschat. "Alles anders dan een stijging van 75 basispunten zou een enorme verrassing zijn, maar we verwachten dat Powell's persconferentie min of meer een herhaling zal zijn de persconferentie na het rentebesluit in juni en de getuigenis die hij op 22 en 23 juni aan het Congres gaf", zei Pantheon Macroeconomics. "Powell zal hethalen dat de Fed de inflatie als een plaag beschouwt, vooral voor huishoudens met een laag inkomen en dat beleidsmakers vastbesloten zijn op de inflatie terug te dringen." Op macro-economisch vlak werd bekend dat jet consumentenvertrouwen in Duitsland in augustus verder is verslechterd. De vertrouwensindex daalde van 27,7 negatief naar 30,6 negatief. De euro/dollar noteerde op 1,0126. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0115 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0114 op de borden. Olie noteerde woensdag 2,5 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Mercedes-Benz is positiever gestemd en verhoogde de outlook voor dit jaar, nadat de omzet en winst in het tweede kwartaal aantrokken dankzij een sterke vraag in combinatie met hogere prijzen. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent. Danone heeft bij de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar ook de outlook verhoogd. Het aandeel verloor bijna 1,0 procent. En ook BASF verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel noteerde echter circa 1,0 procent lager. Deutsche Boerse heeft in het tweede kwartaal van 2022 hogere resultaten behaald en verwacht de doelen die voor dit jaar gesteld waren, aanzienlijk te overtreffen. De koers steeg ruim 2,0 procent. Worldline heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd. De koers van het aandeel noteerde ruim 13,0 procent hoger. De koers van het aandeel van sectorgenoot Adyen noteerde in Amsterdam ruim 7,0 procent hoger. Credit Suisse moet op zoek naar een nieuwe CEO. Zijn vertrek volgt na een tweede kwartaal, waarin opnieuw verlies werd geboekt. In het afgelopen kwartaal kwam het nettoverlies uit op 1,59 miljard frank, omgerekend 1,6 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gemikt op een veel kleiner verlies van 171 miljoen frank. Het aandeel won circa 1,6 procent. LVMH heeft in het eerste zes maanden van het jaar fors meer verkocht, waarbij bij alle segmenten sprake was van een dubbelcijferige autonome groei. De koers van het aandeel LVMH steeg ruim 1,5 procent. Adidas rekent dit jaar op een lagere winst en omzet, onder meer als gevolg van de coronabeperkingen in China. Het aandeel verloor 5,3 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 3.974,46 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

