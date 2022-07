Hogere omzet voor Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in de eerste zes maanden van 2022 meer omzet en een hogere winstgevenheid behaald. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak woensdag nabeurs. De resultaten tonen volgens CEO Lucian Grainge aan dat de strategie van het mediaconcern klopt, "wat de kracht en veerkracht van ons bedrijf onderstreept", zei Grainge. Universal Media Group boekte in de eerste zes maanden van 2022 op een 23,6 procent hogere omzet van 4,7 miljard euro, een aangepaste EBITDA van 962 miljoen euro, in vergelijking met 825 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal steeg de omzet zelfs met 25,4 procent. Wel lag de aangepaste EBITDA-marge met 21,2 procent iets lager dan de 21,5 procent over de eerste jaarhelft. Bij de divisie streaming steeg de omzet in het afgelopen halfjaar met 25,1 procent. Onder de streep resteerde na zes maanden een nettowinst van 241 miljoen euro, tegenover 452 miljoen euro. De daling van de nettowinst is het gevolg van herwaarderingen van investeringen in beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Spotify en Tencent Music Entertainment. In totaal gaat het om een bedrag van 567 miljoen euro. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst van 578 miljoen euro naar 763 miljoen euro. Het interimdividend is vastgesteld op 0,24 euro per aandeel. Universal Music Group keert 50 procent van de aangepaste nettowinst uit. Het aandeel noteert op 5 oktober ex-dividend. Het aandeel Universal Music Group sloot woensdag 2,2 procent hoger op 21,83 euro. Bron: ABM Financial News

