Groen licht voor overname Boskalis door HAL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft van alle toezichthoudende instanties groen licht gekregen voor de overname van Boskalis. Dit maakte de investeerder woensdagavond bekend. De toezichthouders in Saoedi-Arabië, Australië en Duitsland gaven hun fiat. Daarmee zijn nu ook de laatste goedkeuringen binnen, aldus HAL. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.