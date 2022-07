Beleggers op Damrak goed geluimd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve flink hoger gesloten. ?

De AEX steeg een procent naar 713,53 punten, geholpen door de koerswinsten voor techaandelen.

Het is wachten op de volgende renteverhoging van de Fed. De vraag is vooral of de centrale bank vanavond met 75 of 100 basispunten verhoogt.

De CME FedWatch Tool laat zien dat circa 76 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 24 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten.

De markt zal echter ook goed letten op wat voorzitter Jerom Powell over de toekomst zegt. Beleggers willen graag weten wat de Fed in september zal doen.

"Natuurlijk is de precieze verhoging belangrijk, maar ook is het een indicatie van wat er in de komende maanden gaat gebeuren in de strijd tussen de duiven en de haviken", aldus beleggingsexperts van ING, ofwel de keuze tussen "laten we Amerika niet in een recessie jagen door de rente te snel te verhogen" en "inflatie moet tegen elke prijs omlaag".

De euro/dollar handelde op 1,0126 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 2,768 procent.?

In Amerika openden een aantal grote techbedrijven de boeken. Alphabet, het moederbedrijf van Google, en Microsoft zagen dit beloond met koerswinsten van 6,6 en 4,8 procent. En ook Nederlandse techbedrijven profiteerden mee.?

Vanavond kijkt de markt uit naar de cijfers van Meta.

Olie werd woensdag circa 2,5 procent duurder. De voorraden in de VS daalden afgelopen week.?

Stijgers en dalers

In de AEX sloten 18 aandelen hoger. Koploper was Adyen met een koerswinst van 7,1 procent. De betaalspecialist had de wind in de rug, nadat de Franse sectorgenoot Wordline met meevallende cijfers kwam en hiervoor stevig werd beloond op de Parijse beurs.

De halfgeleiderspecialisten hadden op het Damrak de wind ook flink in de rug. ASML won 2,7 procent, ASMI 4,3 procent en Besi 5,1 procent.?

KPN kwam voorbeurs met meevallende kwartaalcijfers en verhoogde de outlook licht. Aanvankelijk daalde het aandeel, maar het sloot 0,7 procent hoger.?

Philips en Prosus daalden 1,6 en 1,1 procent en waren daarmee de sterkste dalers.?

In de AMX won Aalberts 3,6 procent en Air France-KLM 3,4 procent. AMG steeg 3,0 procent. Fagron verloor 1,3 procent en WDP 1,5. Vopak daalde 2,7 procent, ondanks dat de cijfers van tankopslagspecialist volgens Jefferies meevielen.?

Bij de smallcaps gingen Vivoryon en CM.com aan de leiding met winsten van 5,0 en 3,2 procent. CM opent morgen de boeken. Vastgoed deed het minder goed. Vastned daalde 0,8 procent, Wereldhave 1,4 procent en NSI 1,8 procent. Nedap verloor 2,2 procent na een kleine koersdoelverlaqing door Berenberg.

Tussenstand Wall Street?

Net als beleggers in Amsterdam waren die in New York ook positief gestemd. Aan het einde van de Europese aandelenhandel noteerde de S&P 500 1,4 procent hoger en de Nasdaq zelfs 2,5 procent.?