Stevig verlies voor Shopify

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shopify heeft in het tweede kwartaal van 2022 een groot verlies geleden. Dit bleek woensdag, nadat dinsdag al uitlekte dat de onderneming gaat reorganiseren omdat de groei minder sterk is dan gedacht. Gisteren bleek dat Shopify van circa 10 procent van zijn werknemers afscheid zal nemen. Volgens CEO Tobios Lütke had het bedrijf erop gerekend dat e-commerce harder zou groeien dan de fysieke detailhandel door de coronapandemie. Maar dat blijkt niet het geval. De aankopen die consumenten online doen zitten weer op het niveau van de verwachtingen van voor de coronapandemie. “Het is duidelijk dat we verkeerd hebben gegokt", aldus Lütke. "Uiteindelijk was het mijn beslissing om die gok te nemen en ik heb dit verkeerd ingeschat. Nu moeten we ons aanpassen." Voor de tweede jaarhelft rekent Shopify op een aangepast operationeel verlies, waarbij dat verlies in het derde kwartaal "significant" groter zal zijn dan in het tweede kwartaal, toen dit 42 miljoen dollar was. Tweede kwartaal De omzet steeg van 1,1 miljard naar bijna 1,3 miljard dollar. De kosten stegen ook en waar vorig jaar in het tweede kwartaal nog 879 miljoen dollar werd verdiend, leed Shopify afgelopen kwartaal een verlies van 1,2 miljard dollar. Na de koersval van 13 procent op dinsdag, herstelt de koers vandaag met 8,2 procent. Bron: ABM Financial News

