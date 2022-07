Sentiment op Wall Street blijft goed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken woensdag hoger te gaan openen.

Futures op de S&P500 wijzen een half uur voor opening op een koerswinst van bijna een procent, terwijl die voor de Nasdaq zelfs bijna 1,5 procent stijgen.

Veel aandacht gaat uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond.

De consensusverwachting rekent op een stijging van 75 basispunten, maar er zijn ook enkele analisten die een stijging van 100 basispunten verwachten. "Vorige week lag de verwachting van analisten nog dicht bij de 100 basispunten, maar na een hele verzameling tegenvallende economische cijfers is die verwachting inmiddels getemperd", aldus investment manager Eric de Graaf van ING.

De Graaf wees wel op tegenvallende cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en nieuwe huizenverkopen in de VS, die op dinsdag verschenen. De cijfers suggereren volgens de expert van ING dat een recessie steeds lastiger te vermijden wordt. "Meer voorzichtigheid is in onze ogen op z'n plaats."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC is de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk belangrijker dan het rentebesluit zelf. "Iedereen die na de zwakke macro-economische cijfers denkt dat de Fed een stapje terugdoet, zal waarschijnlijk teleurgesteld worden", aldus Hewson. "Al is het mogelijk dat Esther George, voorzitter van de Fed in Kansas City, voor een kleinere verhoging stemt, zoals zij ook in juni deed."

"Het laatste dat de Fed echter wil is dat de markt denkt dat de centrale bank een stapje terugdoet, ondanks duidelijke signalen dat de economie vertraagt. Powell wil zijn opties voor september openhouden, omdat hij zich er volledig van bewust is dat er nog twee inflatie- en arbeidsrapporten komen, naast het Jackson Hole-symposium in augustus", aldus CMC.

Voorbeurs werd al bekend dat de orders voor duurzame goederen in de VS onverwacht stegen in juni, met 1,9 procent. Economen hadden gerekend op een afname met 0,4 procent. In de afgelopen negen maanden stegen de duurzame orders acht keer.

Later vandaag volgen nog de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar noteert op 1,0142 en olie wordt bijna een procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 2,79 procent.

Bedrijfsnieuws

Dinsdagavond was het nabeurs druk met cijfers van een aantal grote techbedrijven.

Google deed het goed afgelopen kwartaal, met stijgende inkomsten uit advertenties. De totale omzet steeg met 13 procent, maar de winst viel lager uit dan de markt had verwacht. Het aandeel lijkt ruim 3 procent hoger te openen.

De cijfers van Microsoft waren minder goed dan verwacht. Toch lijkt het aandeel, na dinsdagavond direct na de cijferpublicatie eerst nog onder te hebben gestaan, toch bijna 4 procent hoger te gaan openen.

Texas Instruments versloeg de verwachtingen en de outlook voor het derde kwartaal is ook beter dan analisten hadden voorzien. Het aandeel opent circa 3 procent in het groen.

Creditcardmaatschappij Visa deed het ook beter dan verwacht.

Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal gebruikers sterker zien stijgen dan verwacht en rekent ook voor het lopende kwartaal op groei.

Kraft Heinz presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Toch lijkt het aandeel iets lager te openen.

In tegenstelling tot Kraft Heinz verlaagde Sherwin-Williams de outlook voor dit jaar. Sherwin waarschuwde dat de vraag in Europa sneller verslechterde dan was voorzien, en in China bleef een sterk herstel uit. Vermoedelijk levert het aandeel bij opening 10 procent in.

Het kwartaalverlies van Boeing viel hoger uit dan voorzien. Toch denkt de vliegtuigbouwer nog wel altijd op schema te liggen om dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren. Boeing zal ruim 2 procent hoger openen.

Beleggers krijgen nabeurs nog de cijfers van onder meer Meta en Qualcomm.

Slotstanden

De S&P 500 daalde dinsdag 1,2 procent op 3.921,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.761,54 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.562,57 punten.