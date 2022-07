Sherwin-Williams verlaagt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het tweede kwartaal van 2022 de omzet iets minder hard dan verwacht zien stijgen en werd voorzichtiger over de jaarwinst. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse verf- en coatingspecialist, een concurrent van AkzoNobel. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 9,2 procent naar 5,9 miljard dollar, onder meer dankzij de hogere verkoopprijzen. Hier ging het bedrijf vooraf uit van een omzetgroei van 10 tot 15 procent. De sectorgenoot van AkzoNobel zag de winst afnemen van 2,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 tot 2,2 miljard dollar dit jaar. De aangepaste winst kwam uit op 2,41 dollar per aandeel, een daling met ruim 9 procent. Hier rekende de markt op 2,77 dollar, aldus FactSet. CEO John Morikis zei in een toelichting dat de vraag afgelopen kwartaal sterk bleef. Het herstel in de Amerikaanse doe-het-zelf-markt bleef echter uit, zei de topman. Ook kampte Sherwin-Williams met een krappe aanvoer van bepaalde grondstoffen. Morikis waarschuwde verder dat de vraag in Europa sneller verslechterde dan was voorzien, en in China bleef een sterk herstel uit. Outlook omlaag Voor het lopende derde kwartaal rekent Sherwin-William op een omzetgroei van 10 tot 15 procent en voor heel 2022 mikt de fabrikant nog altijd op een hoog enkelcijferige tot een laag dubbelcijferige omzetgroei. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar tussen de 8,50 en 8,80 dollar liggen. Dat is beduidend minder dan de 9,25 tot 9,65 dollar waar voorheen op werd gerekend. Het aandeel Sherwin-Williams noteert voorbeurs fractioneel lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.