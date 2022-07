Europese beurzen licht hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit dan vanavond om acht uur bekend wordt gemaakt, gevolgd door de toelichting door voorzitter Jerome Powell.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 426,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 13.125,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 6.236,99 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,4 procent naar 7.337,68 punten.

In afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank vanavond, heerst er besluiteloosheid op de Europese beurzen vanochtend.

De markt gaat uit van een renteverhoging met 75 basispunten, al wordt de kans op een verhoging met 100 basispunten op 25 procent ingeschat.

"Als de Fed geneigd zou zijn om de rente in juli met 100 basispunten te verhogen, denken we dat ze vorige week waarschijnlijk haar intentie kenbaar zou hebben gemaakt, vooral omdat de financiële markten al een grotere stap hadden ingeprijsd", aldus Bank of America.

"Alles wat geen verhoging van 75 basispunten is, is een grote verrassing", aldus analisten van Pantheon Macroeconomics. "Maar we verwachten dat de persconferentie van voorzitter Jerome Powell vergelijkbaar zal zijn met die van juni. Powell zal blijven benadrukken dat de Fed de hoge inflatie als een probleem ziet, vooral voor huishoudens met een laag inkomen, en dat beleidsmakers erop gebrand zijn om de prijzen omlaag te krijgen", aldus Pantheon.

Het Duitse consumentenvertrouwen liet vanochtend een verdere verslechtering zien.

Voor de Amerikanen staan vanmiddag de orders voor duurzame goederen in juni, de aanstaande woningverkopen in juni en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

Olie werd woensdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 96,02 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 100,20 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0145. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0129 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0228 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Mercedes-Benz is positiever gestemd en verhoogde de outlook voor dit jaar, nadat de omzet en winst in het tweede kwartaal aantrokken dankzij een sterke vraag in combinatie met hogere prijzen. De koers van het aandeel Mercedes noteerde 2,3 procent hoger.

Danone heeft bij de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar ook de outlook verhoogd. De koers van het aandeel Danone noteerde 1,3 procent lager.

En ook BASF verhoogde de outlook voor heel dit jaar. De koers van het aandeel noteerde desondanks 0,4 procent lager.

Deutsche Boerse heeft in het tweede kwartaal van 2022 hogere resultaten behaald en verwacht de doelen die voor dit jaar gesteld waren, aanzienlijk te overtreffen. De koers van het aandeel stijgt een procent.

Worldline heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd. De koers van het aandeel noteerde 2,7 procent hoger. De koers van het aandeel van sectorgenoot Adyen noteerde in Amsterdam 5,4 procent hoger.

Credit Suisse moet op zoek naar een nieuwe CEO. Zijn vertrek volgt na een tweede kwartaal, waarin opnieuw verlies werd geboekt. In het afgelopen kwartaal kwam het nettoverlies uit op 1,59 miljard frank, omgerekend 1,6 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gemikt op een veel kleiner verlies van 171 miljoen frank. De koers van het aandeel Credit Suisse noteerde 0,4 procent lager.

LVMH heeft in het eerste zes maanden van het jaar fors meer verkocht, waarbij bij alle segmenten sprake was van een dubbelcijferige autonome groei. De koers van het aandeel LVMH werd 0,7 procent duurder.

Adidas rekent dit jaar op een lagere winst en omzet, onder meer als gevolg van de coronabeperkingen in China. De koers van het aandeel Adidas verloor meer dan 5 procent.

In Parijs noteerde driekwart van de koersen van de hoofdaandelen een plus, en in Frankfurt was dat een kleine meerderheid.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het groen.

De S&P 500 daalde dinsdag 1,2 procent op 3.921,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.761,54 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.562,57 punten.