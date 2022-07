Beursblik: ING verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verlaagd van 400,0 naar 350,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens analist Marc Hesselink overlegde ASMI over het tweede kwartaal een sterk rapport, met voor de zevende maal op rij een record aan orders. "We zijn van mening dat dit onderstreept dat de markt nog altijd het groeipotentieel van ASMI onderschat", aldus de analist. Hesselink paste zijn taxaties licht aan en vanwege een hogere korting die de analist hanteert daalde het koersdoel met 50 euro. ASMI blijft op de favorietenlijst van ING, mede omdat de analist verwacht dat de halfgeleiderspecialist de verwachtingen zal blijven verslaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.