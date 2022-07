Valuta: markt wacht op Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag flink onder de 1,02 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. "De Federal Reserve verhoogt vanavond om acht uur naar verwachting de rente ook dit keer met 75 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het belangrijkste punt van aandacht voor vandaag wordt de toelichting van voorzitter Jerome Powell", aldus de analist. De daling van de euro ten opzichte van het niveau een etmaal eerder schreef Mevissen woensdag toe aan de zorg over de politieke toekomst van Italië, de tegenwind in de Amerikaanse huizenmarkt en de vrees voor een recessie, die wat hem betreft geïllustreerd wordt aan de hand van de Amerikaanse tweejaarsrente die 25 basispunten hoger noteerde dan de tienjaarsrente. Met het oog op de diverse economische en geopolitieke risico's aan de onderkant, verlaagde Rabobank de raming voor de euro op een termijn van een maand naar 0,95 dollar. Het Duitse consumentenvertrouwen liet vanochtend een verdere verslechtering zien. Voor de Amerikanen staan vanmiddag de orders voor duurzame goederen in juni, de aanstaande woningverkopen in juni en de wekelijkse olievoorraden op het programma. De euro noteerde woensdag 0,3 procent hoger op 1,0146 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8411 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,3 procent en noteerde op 1,2062 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.