AEX hoger in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,9 procent op 712,74 punten.

"Bij de start van de handel in Amsterdam is de AEX positief aan de dag begonnen en heeft de index tot nu toe de psychologische grens van 700 punten voorlopig weten vast te houden", aldus analist Salah Bouhmidi van IG.

Vandaag is de Amerikaanse centrale bank aan de beurt om de rente te verhogen. De consensusverwachting gaat uit van een stijging van 75 basispunten, maar er zijn ook enkele analisten die een stijging van 100 basispunten verwachten. "Vorige week was de verwachting van analisten nog dicht bij de 100 basispunten, maar na een hele verzameling tegenvallende economische cijfers is die verwachting inmiddels getemperd", aldus investment manager Eric de Graaf van ING.

De Graaf wees wel op tegenvallende cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en nieuwe huizenverkopen in de VS, die op dinsdag verschenen. De cijfers suggereren volgens de expert van ING dat een recessie steeds lastiger te vermijden wordt. "Meer voorzichtigheid is in onze ogen op z'n plaats."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC is de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk belangrijker dan het rentebesluit zelf. "Iedereen die na de zwakke macro-economische cijfers denkt dat de Fed een stapje terugdoet, zal waarschijnlijk teleurgesteld worden", aldus Hewson. "Al is het mogelijk dat Esther George, voorzitter van de Fed in Kansas City, voor een kleinere verhoging stemt, zoals zij ook in juni deed."

"Het laatste dat de Fed echter wil is dat de markt denkt dat de centrale bank een stapje terugdoet, ondanks duidelijke signalen dat de economie vertraagt. Powell wil zijn opties voor september openhouden, omdat hij zich er volledig van bewust is dat er nog twee inflatie- en arbeidsrapporten komen, naast het Jackson Hole-symposium in augustus", aldus CMC.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0146. De olieprijzen stegen met ruim een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen Adyen en Besi 3,6 tot 5,7 procent. Just Eat Takeaway won 4,7 procent op 17,00 euro. Degroof Petercam is nog steeds positief over het aandeel Just Eat, maar verlaagde wel het koersdoel tot 30,00 euro. Adyen lifte mee op de koerswinst van Wordline in Parijs, na een sterk kwartaalrapport van de betaalspecialist.

KPN maakte een pas op de plaats na cijfers en ondanks een outlookverhoging. KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. Degroof zag ruimte het koersdoel te verhogen van 3,00 naar 3,20 euro, maar handhaafde het Houden advies.

In de AMX won Aalberts 3,1 procent en Basic-Fit 2,0 procent. Basic-Fit kreeg dinsdag nog een verkoopadvies van Berenberg. Inpost schreef 2,3 procent bij. Vopak daalde juist met 1,1 procent. Het tankopslagbedrijf presteerde in het tweede kwartaal wel wat boven de verwachting, aldus zakenbank Jefferies.

Onder de kleinere aandelen won Kendrion 2,4 procent, maar daalde Wereldhave 1,9 procent.

Centenfonds Roodmicrotec steeg 3,1 procent na een uitbreiding van de samenwerking met Rohde & Schwarz.