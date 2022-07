Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,00 naar 3,20 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Volgens analist Vivien Maquet heeft KPN opnieuw een solide kwartaal achter de rug, met een ommekeer in het zakelijke segment. De positieve trend binnen dit segment wordt volgens de analist aangejaagd door omzetgroei in het mkb en een beperkte omzetdaling binnen LCE & Tailored Solutions. Dit laatste subsegment liet volgens Maquet zo toch een substantiële verbetering zien. Maquet verhoogde de raming voor de capex-investeringen voor de komende kwartalen licht, vanwege de fasering van investeringen, waardoor de ramingen voor de vrije kasstroom dit jaar onveranderd blijven. KPN zelf mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. De outlookverhoging was conform verwachting, aldus Degroof, en de outlook is nu in lijn met de marktverwachtingen. "Als gevolg verwachten we niet dat de consensus zal veranderen", aldus de analist. Het koersdoel ging omhoog, nadat Degroof de omzetramingen voor het zakelijke segment verhoogde. "We verwachten nu een lichte groei op jaarbasis in 2023 en 2024 en niet langer een lichte daling." Het aandeel KPN daalde woensdagochtend licht tot 3,28 euro. Bron: ABM Financial News

