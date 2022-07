Flinke meevaller Worldine Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd. Het aandeel noteert in Parijs liefst 12 procent hoger en de Amsterdamse sectorgenoot Adyen koerst ook 3 procent in het groen. De omzet van Worldline steeg in de eerste helft van 2022 met 12,6 procent autonoom tot 2,0 miljard euro. En in het tweede kwartaal versnelde de groei, zo benadrukte de betaalspecialist, tot 13,5 procent. Worldline bevestigde alle doelstellingen voor 2022, waaronder een autonome omzetgroei van 8 tot 10 procent. "Het herhalen van de outlook en de enthousiaste boodschap [van Wordline] bevestigen onze visie op de sector, die het beter zou moeten doen in deze uitdagende economische omstandigheden", zeiden analisten van Bryan Garnier in een reactie op de cijfers van Wordline. Bron: ABM Financial News

