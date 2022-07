'Scherp herstel voor KPN ophanden' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal de resultaten zien aantrekken in een jaar dat vermoedelijk in het teken zal staan van een scherp herstel. Dit stelde analist Ulrich Rathe van Jefferies woensdag. De omzet in het tweede kwartaal viel 1 procent hoger uit dan waar de consensus op rekende, met een omzetdip in de markt voor zakelijke diensten. Het EBITDA-resultaat schoot juist met een procent tekort. Desondanks zag KPN voldoende ruimte om de outlook voor dit jaar te verhogen. KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. “Dat vertrouwen [van KPN] zal beleggers wat rust geven, al zullen zij benieuwd zijn naar de reden achter de dip in de zakelijke dienstenomzet", aldus Rathe. De analist merkte op dat KPN geen signalen ziet dat het consumentengedrag verandert en een deel van dip is vooral technisch van aard. Jefferies heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,99 euro. Het aandeel KPN daalde woensdagochtend met 0,8 procent tot 3,26 euro. Bron: ABM Financial News

