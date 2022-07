KPN daalt in groene AEX ondanks outlookverhoging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend, waarbij vooral de koerswinsten bij techfondsen opvielen. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,7 procent hoger op 711,06 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ASMI, ASML en Adyen tot circa twee procent. KPN leverde 1,0 procent in na cijfers en ondanks een outlookverhoging. KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. In de AMX won ABN AMRO 1,6 procent en OCI 1,5 procent. Inpost schreef 1,4 procent bij. Vopak daalde juist met 2,1 procent. Het tankopslagbedrijf presteerde in het tweede kwartaal wel wat boven de verwachting, aldus zakenbank Jefferies. Onder de kleinere aandelen won Kendrion 1,3 procent, maar daalde Accsys 0,8 procent. Centenfonds Roodmicrotec steeg 3,1 procent na een uitbreiding van de samenwerking met Rohde & Schwarz. Bron: ABM Financial News

