Credit Suisse bevestigt vertrek CEO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse neemt afscheid van CEO Thomas Gottstein en start een strategische beoordeling van de activiteiten na een beroerd tweede kwartaal. Dit maakte de Zwitserse zakenbank woensdagochtend bekend. Dinsdag schreef Wall Street Journal al dat het vertrek op handen was. Vanochtend bevestigde Credit Suisse dat Gottstein opstapt en dat Ulrich Körner zijn plek inneemt. Körner is sinds 2021 in dienst als CEO van de vermogensbeheertak van de bank. De verschuiving aan de top volgt op de cijfers over het tweede kwartaal, waarin opnieuw verlies werd geboekt. In het afgelopen kwartaal kwam het nettoverlies uit op 1,59 miljard frank, omgerekend 1,6 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gemikt op een veel kleiner verlies van 171 miljoen frank. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 253 miljoen frank. Credit Suisse boekt inmiddels al drie kwartalen op rij verlies. "Onze kwartaalresultaten zijn teleurstellend, vooral bij de investeringsbank", aldus Gottstein. De bank moest onder meer hogere voorzieningen treffen gerelateerd aan lopende juridische geschillen. Ook geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen, naast de hoge inflatie en een krapper monetair beleid, drukten op de resultaten. De opbrengsten daalden van 5,1 miljard naar minder dan 3,7 miljard frank, waar analisten mikten op 4,2 miljard. De opbrengsten uit de investeringsbank daalde met maar liefst 43 procent in dollar. De CET1-ratio daalde tot 13,5 procent in juni tegen 13,7 procent in het tweede kwartaal een jaar eerder. Het vermogen onder beheer daalde ook. Credit Suisse zegt nu de activiteiten onder de loep te nemen om de kosten terug te brengen. Bron: ABM Financial News

