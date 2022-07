Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 706,26 punten.

Enkele sterke bedrijfscijfers uit de Verenigde Staten, vooral uit de techsector, zullen voor steun zorgen bij opening van de Europese beurzen vanochtend, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse futures staan vanochtend eveneens hoger, nadat onder meer Alphabet, Chipotle, Microsoft, en Texas Instruments nabeurs de weg omhoog vonden na opening van de boeken.

In de reguliere handel deed Wall Street dinsdag wel een stap terug, al liepen de verliezen in de middag al wat terug dankzij de bedrijfscijfers voorbeurs.

Naast een reeks bedrijfsresultaten, maken beleggers zich ook op voor een nieuw rentebesluit van de Fed. De markt gaat uit van een renteverhoging met 75 basispunten, al wordt de kans op een verhoging met 100 basispunten op 25 procent ingeschat.

"Als de Fed geneigd zou zijn om de rente in juli met 100 basispunten te verhogen, denken we dat ze vorige week waarschijnlijk haar intentie kenbaar zou hebben gemaakt, vooral omdat de financiële markten al een grotere stap hadden ingeprijsd", aldus Bank of America.

"Alles wat geen verhoging van 75 basispunten is, is een grote verrassing", aldus analisten van Pantheon Macroeconomics. "Maar we verwachten dat de persconferentie van voorzitter Jerome Powell vergelijkbaar zal zijn met die van juni. Powell zal blijven benadrukken dat de Fed de hoge inflatie als een probleem ziet, vooral voor huishoudens met een laag inkomen, en dat beleidsmakers erop gebrand zijn om de prijzen omlaag te krijgen", aldus Pantheon.

Volgens Piper Sandler is het grootste risico dat Powell voor begin volgend jaar andere plannen heeft met betrekking tot het rentebeleid dan waar de markt op mikt. Piper Sandler merkte op dat er steeds vaker wordt gerekend op een renteverlaging begin volgend jaar, als de inflatie is afgekoeld. "De markt is mogelijk te optimistisch over de timing van renteverlagingen. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed huiverig zijn om de rente te verlagen zodra de markt daarop gaat rekenen, zelfs als er duidelijke signalen zijn dat er een recessie komt", aldus Piper Sandler.

"De Fed zal haar rug rechthouden", zo voorziet Barclays, ondanks de hoop op een meer dovish toon na een verhoging van 75 basispunten. "De Fed zal vermoedelijk vasthouden aan de eigen plannen, oftewel verhogen tot een renteniveau van 3,8 procent en daarna een pas op de plaats maken. Ondanks dat de markt inmiddels een renteverlaging van 70 basispunten verwacht in 2023", aldus Barclays.

Beleggers vonden volgens Barclays recent steun in de gedachte dat de centrale bank een ruimer monetair beleid kan voeren, nu de kans op een recessie toeneemt. "De Fed weet wat er gebeurt als er te vroeg wordt gejuicht, dat de inflatie is overwonnen, dus de centrale bank zal die fout niet opnieuw maken", aldus de Britse bank.

Verder kregen beleggers op Wall Street dinsdag de nodige cijfers te verwerken. Microsoft stelde dinsdag nabeurs in de eerste instantie teleur, maar het aandeel vond uiteindelijk de weg omhoog, terwijl het aandeel Alphabet dankzij de goede advertentieinkomsten direct sterk wist te presteren. Maandagavond laat gaf Walmart nog een flinke winstwaarschuwing af.

"Beleggers reageerden dinsdag op de waarschuwing van Walmart", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Walmart schetst een somber beeld voor de Amerikaanse economie", volgens de marktanalist.

De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 94,98 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent goedkoper. Volgens Robbie Fraser van Schneider Electric blijft de oliemarkt last houden van de zorgen over een mondiale recessie. Dat werd dinsdag onderstreept door de neerwaartse aanpassing van de groeiverwachting door het IMF, aldus de analist.

Wat de olieprijzen ook niet helpt, is het vooruitzicht dat er nog eens 20 miljoen vaten olie beschikbaar worden gesteld uit de strategische reserves van de VS in de maanden september en oktober, volgens de analist.

In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs licht.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0147. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0128.

Bedrijfsnieuws

KPN heeft in het tweede kwartaal van 2022 over het algemeen iets beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. Het telecombedrijf houdt wel vast aan het geplande dividend van 14,3 cent per aandeel over heel 2022.

Vopak heeft in het tweede kwartaal van 2022 de omzet en de onderliggende EBITDA zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vopak mikt voor 2022 op een onderliggende EBITDA van 830 tot 850 miljoen euro, rekening houdend met volatiele energiemarkten, de inflatie en bijvoorbeeld ook de valutamarkten. De voorziene kostenbasis werd verhoogd van 645 miljoen naar 690 miljoen euro.

Unilever krijgt een koopaanbeveling van Deutsche Bank.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 1,2 procent op 3.921,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.761,54 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.562,57 punten.