KPN verhoogt de outlook voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal van 2022 over het algemeen iets beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde. "Tijdens het afgelopen kwartaal bleef de omzet uit diensten van KPN groeien, ondersteund door een solide groei van de omzet uit diensten op de massamarkt", aldus CEO Joost Farwerck. "Ook zagen we dit kwartaal een mooie ommekeer in de zakelijke markt. Voor het eerst in ruim tien jaar steeg de omzet en daarmee lopen we voor op schema." Volgens de topman lieten het aantal klanten en de inkomsten uit mobiele diensten over de gehele linie groei zien. "Dankzij de gemaakte vooruitgang en onze solide prestaties in het eerste halfjaar, kunnen we de verwachtingen voor onze operationele winst en vrije kasstroom zelfs verhogen", aldus Farwerck. KPN mikt voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Eerder werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. Het telecombedrijf houdt wel vast aan het geplande dividend van 14,3 cent per aandeel over heel 2022. De analistenconsensus mikt voor 2022 op een vrije kasstroom van 842 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2,42 miljard euro. Cijfers KPN behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 1.314 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 595 miljoen euro en een nettowinst van 186 miljoen euro. Analisten mikten voor het tweede kwartaal op een omzet van 1.301 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 602 miljoen euro en een nettowinst van 159 miljoen euro. Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.295 miljoen euro, een aangepaste EBITDA van 589 en een nettowinst van 800 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 lag de omzet op 1.311 miljoen euro en de aangepaste EBITDA na leases op 593 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam afgelopen kwartaal uit op 202 miljoen euro. De consensus rekende op 196 miljoen euro, tegen 179 miljoen euro een jaar eerder. Het telecombedrijf investeerder afgelopen kwartaal 295 miljoen euro, een daling van 3 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

