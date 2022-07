BASF verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft bij de publicatie van de definitieve resultaten over het tweede kwartaal de outlook voor heel dit jaar verhoogd. Dit meldde de Duitse chemiereus woensdag, nadat het eerder al voorlopige cijfers had laten zien. Outlook BASF hield bij die voorlopige cijfers de outlook nog intact, maar woensdag ging de oude verwachting voor de omzet naar een bandbreedte van 86 tot 89 miljard euro. De oude prognose was 74 tot 77 miljard euro. Verder verwacht het chemieconcern een EBIT voor bijzondere posten van 6,8 tot 7,2 miljard euro, tegen eerder 6,6 tot 7,2 miljard euro. BASF ziet de risico's voor een afkoeling van de mondiale economie ook, maar stelde woensdag daarbij dat China naar verwachting vrij blijft van nieuwe coronalockdowns en de gastekorten in Europa niet tot productiesluitingen leiden. Tweede kwartaal BASF behaalde, als eerder al gemeld, een kwartaalomzet van 23,0 miljard euro, een stijging van 16,3 procent op jaarbasis. De aangepaste EBIT daalde nipt, van 2,36 tot 2,34 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 2,09 miljard euro, tegenover 1,65 miljard in het tweede kwartaal van 2021. Bron: ABM Financial News

