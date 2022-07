Meer omzet voor Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het tweede kwartaal van 2022 de omzet en de onderliggende EBITDA zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 303,1 miljoen naar 338,0 miljoen euro. Een kwartaal eerder lag de omzet op 324,1 miljoen euro. De bezettingsgraad lag aan het einde van juni op 87 procent. Dat was 84 procent een kwartaal eerder. Dit leverde een onderliggend EBITDA op van 219,4 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de EBITDA uit op 204,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal lag de EBITDA op 213,1 miljoen euro. De onderliggende nettowinst van Vopak daalde op jaarbasis van 76,1 miljoen euro, of 0,42 euro per aandeel, naar 53,5 miljoen euro. Een kwartaal eerder werd een winst geboekt van 74,7 miljoen euro. Vopak wees op een hogere belastingdruk in de eerste helft van dit jaar. De operationele kasstroom steeg op jaarbasis van 139,7 miljoen naar 189,4 miljoen euro. Outlook Vopak mikt voor 2022 op een onderliggende EBITDA van 830 tot 850 miljoen euro, rekening houdend met volatiele energiemarkten, de inflatie en bijvoorbeeld ook de valutamarkten. De voorziene kostenbasis werd verhoogd van 645 miljoen naar 690 miljoen euro. Voor 2022 rekent Vopak verder op een rendement op de operationele kasstroom van circa 9,5 procent. Dat is licht lager dan de doelstelling van minimaal 10 procent die Vopak tijdens de beleggersdag begin juni presenteerde voor in 2025. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op middellange termijn op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. "De schulden mogen kortstondig buiten deze ratio vallen als gevolg van bepaalde investeringsbeslissingen", aldus Vopak in juni. Op basis van de voorziene sterke kasstroom, wil Vopak een progressief dividendbeleid voeren met als doel het jaarlijkse dividend stabiel te houden of te laten groeien, afhankelijk van de marktontwikkelingen. Bron: ABM Financial News

